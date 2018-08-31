Корейский инвестор направит $300 млн на строительство игорной зоны «Приморье»

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа. / ТАСС /. Южнокорейская компания K International Inc направит около $300 млн на строительство игорно-развлекательного комплекса «Приморье». Соглашение с инвестором подписала Корпорация развития Приморского края, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе краевой администрации.

"Мы детально изучали проект, поняли перспективу туристического спроса и пришли к решению вложить не менее $300 млн в строительство развлекательного комплекса в Приморье", — цитирует пресс-служба вице-президента K International Inc Ли Донг Тэка.

В рамках проекта в игорной зоне появится не только казино, но и торговый центр, зона Duty-free, а также развлекательные объекты, среди которых зона виртуальной реальности, парковая зона, сцена для проведения концертов и другие объекты для семейного и молодежного отдыха. Также, по словам представителя южнокорейского инвестора, к участию в проекте будут привлекаться франшизы известных ресторанов. «Для нас важно, чтобы в интегрированный курорт „Приморье“, и на наш объект в частности, смогли приезжать отдохнуть всей семьей», — отметил вице-президент компании K International Inc.

В свою очередь в Корпорации развития Приморского края ТАСС напомнили, что резидентами курорта являются пять компаний. Общая сумма инвестиций по заключенным соглашениям составляет почти 70 млрд рублей, из которых 16 млрд инвесторы уже вложили в развитие развлекательного курорта. Планируется, что после введения в эксплуатацию своих объектов всеми резидентами, ежегодная сумма отчислений от налога на игорный бизнес увеличится до 3,4 млрд рублей, при этом консолидированный налог в бюджет края составит около 7,8 млрд рублей в год.

Игорная зона «Приморье» строится в бухте Муравьиная под Владивостоком. В октябре 2015 года на ее территории открылось первое казино -Tigre de Cristal. С момента открытия оно принесло в бюджет края более 650 млн рублей. Для комфортных условий инвесторов и посетителей власти Приморья провели все необходимые коммуникации на площадке и построили четырехполосную дорогу от аэропорта Владивостока.