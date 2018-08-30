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В игорной зоне «Приморье» начали строить казино-отель стоимостью восемь млрд рублей
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В игорной зоне «Приморье» начали строить казино-отель стоимостью восемь млрд рублей 

Prim.News + ещё 1 59 минут назад
Фото: Prim.News
Первый этап работ планируется завершить к 2020 году.
В течение ближайших двух лет в Приморье может появиться еще один игорно-развлекательный комплекс. Компания «Шамбала» намерена к 2020 году реализовать первый этап проекта по созданию в крае высокоуровневого отеля с казино. Строительство объекта начнется уже этой осенью.
Компания «Шамбала» стала резидентом проекта по результатам открытого аукциона в июне 2018 года. Инвестор заявил о создании развлекательного комплекса с гостиницей категории «пять звезд» на 270 номеров, которая включит в себя казино, рестораны, барную зону, несколько сцен, гранд-буфет с «открытой кухней», спа-салон, ночной клуб. Общий объем инвестиций составит восемь миллиардов рублей.
Как сообщили в Корпорации развития Приморского края, на данный момент на строительной площадке уже активно ведутся работы.
«Компания получила разрешение на производство земляных работ, выполнена срезка деревьев и кустарников и плодородного слоя в зоне проектируемой застройки. Производится разработка грунта под строительство первой очереди, на сегодняшний день разработано более 22 тысяч кубических метров земли», — отметили специалисты.
В настоящее время проектная документация находится на стадии утверждения. Осенью после получения положительного заключения государственной экспертизы планируется начало строительно-монтажных работ.
Концепцию проекта «Шамбала» готовят совместно сотрудники проектной организации БКП «ПЕРСПЕКТИВА» и международной архитектурной компании LLC AHR Studio (реорганизованная команда AEDAS), которая проектировала такие известные объекты, как казино The Venetian в Макао и Marina Bay Sands в Сингапуре. По информации гендиректора ЗАО «Шамбала» Максима Смоленцева, компания имеет стратегию развития, согласно которой планирует выходить на общероссийский уровень.
Софья Коротина, пресс-служба администрации Приморского края
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