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Судебные приставы рассказали, за какие нарушения закрыли новый McDonald’s в Тюмени
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Судебные приставы рассказали, за какие нарушения закрыли новый McDonald’s в Тюмени 

72.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: 72.ru
Такое объявление появилось в McDonald’s на Мориса Тореза в начале этой неделе
Новый McDonald’s на Мориса Тореза в Тюмени, который открылся осенью прошлого года, временно закрыли за нарушение санитарных правил. Представителей Роспотребнадзора, нагрянувших с проверкой, не устроил беспорядок в здании. — В минувший понедельник, 27 августа, судебные приставы пришли в McDonald’s, чтобы его опечатать до устранения нарушений санитарно-эпидемиологических требований. В этот момент заведение не функционировало, работники занимались устранением нарушений. Это неудовлетворительное качество уборки, отсутствие раковины для работников и обильная наледь в холодильнике, — пояснили в пресс-службе УФПСС по Тюменской области. В компании «Региональная сеть предприятий питания», которой принадлежат оба тюменских McDonald’s, не стали раскрывать подробности визита контролеров. Но сообщили, что все нарушения уже устранены.
— На данный момент все замечания, зафиксированные в ходе проверки Роспотребнадзора от 22 августа, полностью устранены. Мы прилагаем все усилия к тому, чтобы предприятие как можно скорее возобновило свою работу, —прокомментировала Наталья Панова, маркетолог.
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