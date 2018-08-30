Судебные приставы рассказали, за какие нарушения закрыли новый McDonald’s в Тюмени

Такое объявление появилось в McDonald’s на Мориса Тореза в начале этой неделе

Новый McDonald’s на Мориса Тореза в Тюмени, который открылся осенью прошлого года, временно закрыли за нарушение санитарных правил. Представителей Роспотребнадзора , нагрянувших с проверкой, не устроил беспорядок в здании. — В минувший понедельник, 27 августа, судебные приставы пришли в McDonald’s, чтобы его опечатать до устранения нарушений санитарно-эпидемиологических требований. В этот момент заведение не функционировало, работники занимались устранением нарушений. Это неудовлетворительное качество уборки, отсутствие раковины для работников и обильная наледь в холодильнике, — пояснили в пресс-службе УФПСС по Тюменской области. В компании «Региональная сеть предприятий питания», которой принадлежат оба тюменских McDonald’s, не стали раскрывать подробности визита контролеров. Но сообщили, что все нарушения уже устранены.