К 95-летию своей службы сотрудники ППС Ардонского района Северной Осетии пригласили ребят принять участие в патрулировании улиц

В преддверии дня образования патрульно-постовой службы и начала нового учебного года, в рамках проекта «Я в безопасности!» сотрудники ОВ ППСП Отдела МВД России по Ардонскому району на маршрутах патрулирования побеседовали с ребятами о необходимых мерах обеспечения детской безопасности. Рассказали о последствиях бездумных поступков людей, рискующих всем ради фотографии в экстремальных условиях. Объяснили детям, как безопасно пользоваться интернетом. Особое внимание ребят обратили на недопустимость общения с незнакомыми подозрительными людьми.

В ходе совместного патрулирования сотрудники рассказали детям о полицейской службе, подробнее они остановились на работе сотрудников ППС, рассказали об обеспечении общественного порядка на городских улицах.

В завершении встречи полицейские вручили ребятам памятки, разработанные МВД России: «Безопасное селфи», «Безопасный интернет — детям», а также вручили сладости и набор со школьными принадлежностями.

Ребята пообещали соблюдать меры личной безопасности и поблагодарили за интересную встречу.