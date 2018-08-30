Кировские сотрудники патрульно-постовой службы рассказали юным воспитанникам интерната о своей профессии

В преддверии празднования Дня сотрудника патрульно-постовой службы, который отмечается 2 сентября, полицейские пригласили в гости воспитанников Нововятской школы-интерната и познакомили ребят со спецификой своей работы.

Юным гостям рассказали об особенностях несения службы в ППС, о её значимости и роли для общества, показали раритетный автомобиль ГАЗ, на котором раньше работали сотрудники ППС, а потом и новые машины, на которых полицейские несут свою службу сегодня. Ребята с удовольствием посидели в патрульном автомобиле.

Затем перед воспитанниками интерната выступила кинолог со служебной собакой Аджикой. Дети с особым восторгом наблюдали за тем, как животное выполняет любые команды хозяйки и находит предметы по запаху.

Также полицейские ознакомили детей с историей подразделения и его структурой. В музее юные гости с интересом рассматривали предметы, которыми стражи порядка пользовались в службе несколько десятков лет назад, и какое оружие было у преступников. Ребята познакомились и с современным обмундированием сотрудников патрульно-постовой службы и даже смогли примерить их бронежилеты и каски, а также сфотографироваться в экипировке.

Инспектор ПДН провела для воспитанников интерната лекцию, напомнив им о правилах личной и общественной безопасности.

В конце мероприятия у ребят осталось много впечатлений, которыми они поспешили поделиться друг с другом.