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В Спасске — Дальнем Приморского края сотрудники патрульно-постовой службы познакомили школьников со своей профессией
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В Спасске — Дальнем Приморского края сотрудники патрульно-постовой службы познакомили школьников со своей профессией 

Министерство внутренних дел Российской Федерации + ещё 8 47 минут назад
В преддверии празднования дня образования патрульно-постовой службы, который отмечается 2 сентября, полицейские познакомили подростков из города Спасск-Дальний со своей профессией.
Сотрудники полиции рассказали ребятам об истории подразделения, особенностях несения службы в ППС, о её значимости и роли для общества. Еще задолго до создания Министерства внутренних дел можно найти исторические данные об организации охраны общественного порядка. На сегодняшний день одним из ведущих подразделений МВД в сфере охране общественного порядка и является патрульно-постовая служба. Сотрудники ППС круглосуточно обеспечивают общественный порядок и зачастую первыми приходят на помощь гражданам, попавшим в беду.
Юные спассчане узнали, что одними из основных задач ППС являются обеспечение правопорядка на улицах и в общественных местах, предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений на постах и маршрутах патрулирования.
Все это требует от сотрудников полиции максимум усилий, постоянной собранности, настоящей оперативности, упорства и мужества. Но, несмотря на трудности, сотрудники патрульно-постовой службы справляются со своей задачей.
В завершение мероприятия ребята поблагодарили полицейских за встречу и пообещали соблюдать меры личной безопасности.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
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