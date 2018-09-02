Красноярцев ожидает резкое похолодание и дожди

Следующая рабочая неделя в Красноярске ожидается дождливой и холодной.

Так, по данным синоптиков, практически всю неделю будет идти дождь. Средняя температура — 15-18 градусов. Самыми тёплыми днями обещают быть понедельник (+20), и пятница (+21).

Кроме этого, в понедельник, 3 сентября, в южных районах Красноярского края возможен шквалистый ветер местами до 23м/с и грозы.

Погода на неделю в Красноярске:

Понедельник, 3 сентября — днем +20, ночью +12;

Вторник, 4 сентября, — днем +13, ночью +8;

Среда, 5 сентября — днем +16, ночью +9;

Четверг, 6 сентября — днем +18, ночью +8;

Пятница, 7 сентября — днем +21, ночью +9;

Суббота, 8 сентября — днем +19, ночью +12;

Воскресенье, 9 сентября — днем +15, ночью +11.