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Красноярцев ожидает резкое похолодание и дожди
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Красноярцев ожидает резкое похолодание и дожди 

АиФ Красноярск + ещё 7 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Следующая рабочая неделя в Красноярске ожидается дождливой и холодной.
Так, по данным синоптиков, практически всю неделю будет идти дождь. Средняя температура — 15-18 градусов. Самыми тёплыми днями обещают быть понедельник (+20), и пятница (+21).
Кроме этого, в понедельник, 3 сентября, в южных районах Красноярского края возможен шквалистый ветер местами до 23м/с и грозы.
Погода на неделю в Красноярске:
Понедельник, 3 сентября — днем +20, ночью +12;
Вторник, 4 сентября, — днем +13, ночью +8;
Среда, 5 сентября — днем +16, ночью +9;
Четверг, 6 сентября — днем +18, ночью +8;
Пятница, 7 сентября — днем +21, ночью +9;
Суббота, 8 сентября — днем +19, ночью +12;
Воскресенье, 9 сентября — днем +15, ночью +11.
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