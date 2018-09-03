В Красноярск пришли похолодание и дожди

В Красноярск пришла осеняя прохлада. Всю неделю в городе будет дождливо и холодно. Самым теплым днем станет четверг, 7 сентября, в этот день воздух прогреется до +21 градуса тепла, без осадков. А вот холоднее всего будет во вторник, 4 сентября, в дневное время ожидается всего +12.

Подробный прогноз на неделю:

Понедельник, 3 сентября — днем +19, ночью +13;

Вторник, 4 сентября — днем +12, ночью +8;

Среда, 5 сентября — днем +16, ночью +9;

Четверг, 6 сентября — днем +17, ночью +7;

Пятница, 7 сентября — днем +21, ночью +8;

Суббота, 8 сентября — днем +18 ночью +9 Воскресенье, 9 сентября — днем +15, ночью +11.

Кстати, в этом году отопительный сезон предварительно стартует 17-18 сентября. По правилам, отопление подается, если 5 суток подряд среднесуточная температура составляет ниже +8.