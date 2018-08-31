Полицейские УМВД России на комплексе «Байконур» провели акцию «Полицейский постовой»

В преддверии предстоящего празднования Дня образования патрульно-постовой службы сотрудники УМВД России на комплексе «Байконур» посетили воспитанников Комплексного центра социального обслуживания населения, приняли участие в торжественном закрытии летнего детского лагеря «Надежда» и провели акцию-викторину «Полицейский постовой».

В мероприятии приняли участие ветераны Управления, члены Общественного совета при УМВД, представители общественных организаций города и духовенства. Цель акции — нравственное воспитание подрастающего поколения, знакомство с деятельностью полиции и формирование позитивного общественного мнения о деятельности органов внутренних дел. Ребята показали приглашенным гостям праздничную программу и приняли участие в конкурсах и викторинах. Полицейские в игровой форме рассказали ребятам о работе подразделений органов внутренних дел, в том числе патрульно-постовой службы, напомнили о необходимости соблюдать правила поведения и безопасности на улице, на проезжей части и в быту. По окончании мероприятия стражи правопорядка вручили ребятам сладкие подарки. В мероприятии приняли участие более 50 человек.