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Полицейские УМВД России на комплексе «Байконур» провели акцию «Полицейский постовой»
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Полицейские УМВД России на комплексе «Байконур» провели акцию «Полицейский постовой» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации + ещё 5 1 час назад
Фото: Министерство внутренних дел Российской Федерации
В преддверии предстоящего празднования Дня образования патрульно-постовой службы сотрудники УМВД России на комплексе «Байконур» посетили воспитанников Комплексного центра социального обслуживания населения, приняли участие в торжественном закрытии летнего детского лагеря «Надежда» и провели акцию-викторину «Полицейский постовой».
В мероприятии приняли участие ветераны Управления, члены Общественного совета при УМВД, представители общественных организаций города и духовенства. Цель акции — нравственное воспитание подрастающего поколения, знакомство с деятельностью полиции и формирование позитивного общественного мнения о деятельности органов внутренних дел. Ребята показали приглашенным гостям праздничную программу и приняли участие в конкурсах и викторинах. Полицейские в игровой форме рассказали ребятам о работе подразделений органов внутренних дел, в том числе патрульно-постовой службы, напомнили о необходимости соблюдать правила поведения и безопасности на улице, на проезжей части и в быту. По окончании мероприятия стражи правопорядка вручили ребятам сладкие подарки. В мероприятии приняли участие более 50 человек.
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