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Сотрудники полиции УМВД России по г.о. Красногорск рассказали детям о своей работе
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Сотрудники полиции УМВД России по г.о. Красногорск рассказали детям о своей работе 

Министерство внутренних дел Российской Федерации + ещё 4 45 минут назад
Фото: Министерство внутренних дел Российской Федерации
В преддверии дня патрульно-постовой службы сотрудники полиции организовали посещение Нахабинской школы № 2, в ходе которого познакомили ребят с профессией полицейского.
Цель встречи — ознакомление подрастающего поколения с работой органов внутренних дел, повышение уровня доверия к сотрудникам полиции, формирование положительного имиджа полиции. Сотрудники патрульно-постовой службы совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних рассказали подросткам о работе полицейского в различных подразделениях отдела полиции. Подробнее они остановились на работе сотрудников патрульно-постовой службы полиции, отметив, с какими правонарушениями им приходится сталкиваться чаще всего при обеспечении общественного порядка на городских улицах. Во время проведения мероприятия ребята смогли осмотреть патрульные автомобили дорожно-патрульной службы, узнать, в каких случаях полицейские используют специальные сигналы. В заключение мероприятия ребята поблагодарили полицейских за познавательную встречу и сделали общее фото на память.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
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