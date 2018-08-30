Концерт в ОЭЗ и литературные чтения на хлебозаводе ждут москвичей в «День без турникетов»

МОСКВА, 30 августа. / ТАСС /. Бесплатный концерт известных музыкальных групп на территории особой экономической зоны «Технополис Москва» и литературные чтения на хлебозаводе ждут москвичей 31 августа и 1 сентября в рамках акции «День без турникетов». Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства.

"Избранные рассказы из «БеспринцЫпных чтений» в исполнении их автора Александра Цыпкина , а также концерт музыкальных групп Brainstorm, Tesla Boy, Mgzavrebi станут отличным финалом лета", — сказал собеседник агентства. Он напомнил, что для посещения мероприятий горожанам нужно пройти регистрацию на официальном сайте правительства Москвы

По информации пресс-службы, концерт состоится 31 августа на территории особой экономической зоны столицы «Технополис „Москва“, а „БеспринцЫпные чтения“ можно будет послушать 1 сентября в ангаре Хлебозавода. „По случаю Дня знаний, актрисы Ингеборге Дапкунайте и Полина Максимова вместе с Александром Цыпкиным прочтут отрывки из произведений российских писателей на тему „Все профессии важны, все профессии нужны“, — добавил собеседник агентства.

Ранее глава департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин подчеркнул возросший интерес горожан к акции „День без турникетов“. „С каждым разом растет количество желающих посетить промышленные предприятия Москвы, расширяется и спектр культурных мероприятий в рамках акции“, — сказал он.

“День без турникетов» проходит в Москве с 2012 года. Акция дает возможность горожанам заглянуть за кулисы городской промышленности, узнать о передовых технологиях и ведущих инновациях, увидеть своими глазами, как производятся товары. Помимо экскурсий и мастер-классов, москвичи могут принять участие в литературных чтениях, концертах, открытых лекциях о современных технологиях и предпринимательстве. На этот раз ко «Дню без турникетов», проходящему с 30 августа по 1 сентября, присоединились более 50 предприятий Москвы и Московской области.