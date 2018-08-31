Власти: арена к молодежному ЧМ по хоккею в Новосибирске не повторит проблем «Арены-Омск»

НОВОСИБИРСК, 31 августа. / ТАСС /. Ледовая арена, которую будут строить на левом берегу Оби в Новосибирске к молодежному чемпионату мира по хоккею — 2023, не повторит проблем «Арены-Омск», которая находится рядом с Иртышом. Об этом заявил журналистам врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников

"Арена-Омск" располагается недалеко от Иртыша. Омский клуб «Авангард» вынужден будет провести домашние матчи в Подмосковье в связи с проблемами, обнаруженными при проведении интерьерного ремонта и модернизации инженерных систем «Арены-Омск». Решение о судьбе дворца будет принято после завершения экспертизы, результаты которой будут объявлены в скором времени. Возможные варианты: ремонт, реконструкция, снос с последующим строительством заново.

" [Риски] будут учтены на стадии проектирования, будут проведены необходимые изыскания, необходимое берегоукрепление, намыв территории. У нас ситуация по сравнению с Омском проще — само строительство объекта удалено от береговой линии, строить предполагается не на намывных территориях, а на сложившихся. Проектировщики опытные, они имеют опыт проектирования объектов Олимпиады 2014 года в Сочи, там тоже была тяжелая геология", — сказал Травников.

К МЧМ-2023 по хоккею на берегу Оби в Новосибирске должна быть построена арена вместимостью не менее 10 тыс. человек. Общая площадь здания составит 70 тыс. кв. метров.