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Предложения о льготах людям предпенсионного возраста разработают в Воронежской области
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Предложения о льготах людям предпенсионного возраста разработают в Воронежской области 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
ВОРОНЕЖ, 31 августа. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Александр Гусев поручил в ближайшие дни разработать предложения по региональным льготам для людей предпенсионного возраста, чтобы вынести их на ближайшем заседании на рассмотрение депутатов областной Думы. Об этом в пятницу рассказал журналистам сам Гусев.
В своем телеобращении к гражданам России 29 августа президент Владимир Путин предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, для мужчин — 65 лет. Глава государства поддержал инициативу по сохранению действующих региональных льгот для граждан, достигших текущего пенсионного возраста (55 и 60 лет соответственно).
"Мы сейчас должны будем очень внимательно просмотреть нашу нормативную документацию, областные законы для такой категории лиц, как женщины старше 55 лет и мужчин старше 60 лет, и применить к ним все льготы, которые сейчас относятся к людям пенсионного возраста… Я дал такое поручение — в течение 10-12 дней всю нормативную базу пересмотреть, подготовить необходимые изменения и попросить наших коллег из областной Думы на ближайшем заседании рассмотреть эти предложения", — сказал Гусев.
Он добавил, что в проекте бюджета на 2019 год и на 2020-21 годы будут заложены необходимые средства. «Мы заложим эти средства с коэффициентом-дефлятором чуть выше, чем по другим статьям, чтобы иметь запас средств и не искать по ним дополнительные источники. Мы также изучим опыт наших коллег в других регионах, где есть города-миллионники, посмотрим на дополнительные меры поддержки, которые применяются там, а лучшие практики постараемся перенести на территорию Воронежской области», — сказал врио губернатора.
Он добавил, что в Воронежской области для пенсионеров предусмотрен ряд региональных льгот, в частности, субсидии по оплате коммунальных услуг, льготный проезд в городском пассажирском транспорте и 50% — в пригородном, расширенный пакет медицинского обеспечения по программе обязательного медицинского страхования.
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