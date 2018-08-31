«Легендарный, уникальный вуз». Губернатор МО встретился с первокурсниками МФТИ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочего визита в городской округ Долгопрудный встретился со студентами первого курса Московского физико-технического института (МФТИ).

Андрей Воробьев поздравил студентов с Днем знаний. Он посетил научную лабораторию вуза и познакомился с работой институтского бизнес-инкубатора.

«Легендарный, уникальный вуз. Попали на традиционное мероприятие — встречу с первокурсниками. Здесь ребята, которые сдают ЕГЭ по предметам на 96-97 баллов», — рассказал Андрей Воробьев.

Источник фото: пресс-служба губернатора и правительства МО Он также отметил стремление выпускников МФТИ работать на территории Российской Федерации.

«У нас в стране большое количество научных разработок, оборонный комплекс очень сильный, конкурентоспособный космос — все они идут на инженеров. И очень приятно, что те, кто заканчивают Физтех, планируют работать здесь. Никто не стремится уехать за океан или в Европу. Все хотят получить здесь лабораторию, получить признание, возможность самореализации», — сказал губернатор региона.

Источник фото: пресс-служба губернатора и правительства МО Источник фото: пресс-служба губернатора и правительства МО Московский физико-технический институт — ведущий технический вуз страны, который входит в престижные рейтинги лучших университетов мира. Здесь обучают фундаментальной и прикладной физике, математике, информатике, химии, биологии, компьютерным технологиям и другим естественным и точным наукам. Сегодня Физтех — это передовой научный центр. За последние годы здесь были открыты 64 новые лаборатории, где работают ученые с мировым именем. Они занимаются проблемами старения и возрастных заболеваний, прикладной и фундаментальной физикой, нанооптикой, квантовыми вычислениями, фотоникой и многим другим.

С 1951 года из МФТИ выпустились более 36 тысяч человек, многие из которых добились успехов в самых разных областях науки, бизнеса и даже искусства. 150 из них стали академиками и членами-корреспондентами РАН , а один — президентом РАН. 6 тысяч получили звание доктора наук, 17 тысяч стали кандидатами наук. Физтех подарил миру двух нобелевских лауреатов — Андрея Гейма и Константина Новоселова , трех летчиков-космонавтов, трех министров по науке и одного из авторов архитектурных принципов построения вычислительных комплексов Бориса Бабаяна.

Источник фото: телеканал «360»

Ректор вуза — Кудрявцев Николай Николаевич , советский и российский физик, доктор физико-математических наук, профессор. В МФТИ ежегодно учатся около 7 тысяч студентов, а преподают более 80 академиков и членов-корреспондентов РАН. Кстати, это дает самое большое число академиков на одного студента среди всех российских вузов.

Кроме того, МФТИ занимает 48 место в рейтинге по физическим наукам журнала The Times Higher Education. Всего в список вошли 10 российских вузов из 500.