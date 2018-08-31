Сотрудники СК РФ закончили следственные действия по делу об убийстве российских журналистов в ЦАР 

Следователи ведущие расследование убийства российских журналистов уже вернулись в Москву.
Сотрудники Следственного комитета РФ завершили работу в Центральной африканской республике, где погибли российские журналисты. Об этом сообщили в пресс-службе российского посольства.
Российские журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль погибли 30 июля, находясь в служебной командировке в ЦАР. Их тела с многочисленными огнестрельными ранениями были обнаружены в районе одного из блокпостов. При себе у погибших находились просроченные удостоверения сотрудников российских СМИ. В Африке они снимали документальный фильм.