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Сотрудники СК РФ закончили следственные действия по делу об убийстве российских журналистов в ЦАР
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Сотрудники СК РФ закончили следственные действия по делу об убийстве российских журналистов в ЦАР 

ТК «Звезда» + ещё 1 58 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Следователи ведущие расследование убийства российских журналистов уже вернулись в Москву.
Сотрудники Следственного комитета РФ завершили работу в Центральной африканской республике, где погибли российские журналисты. Об этом сообщили в пресс-службе российского посольства.
Российские журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль погибли 30 июля, находясь в служебной командировке в ЦАР. Их тела с многочисленными огнестрельными ранениями были обнаружены в районе одного из блокпостов. При себе у погибших находились просроченные удостоверения сотрудников российских СМИ. В Африке они снимали документальный фильм.
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