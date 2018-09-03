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Девушку спасли от суицида, чтобы изнасиловать
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Девушку спасли от суицида, чтобы изнасиловать 

360tv.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Молодой человек из Москвы отговорил девушку топиться, после чего попытался ее изнасиловать. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах столицы.
У входа в метро «Ботанический сад» полицейские заметили девушку, которая находилась в состоянии сильного психического расстройства. Путаясь во времени и пространстве, она объяснила, что неизвестный мужчина попытался ее изнасиловать после того, как отговорил от суицида. Потерпевшая пыталась утопиться в одном из водоемов.
Она смогла пояснить, что встретила незнакомца возле платформы «Петровско-Разумовская» в момент, когда уже решила свести счеты с жизнью.
Известно, что в настоящее время девушка доставлена в больницу имени Ганнушкина для лечения. Судебно-медицинская экспертиза поможет установить, действительно ли ее пытались изнасиловать. После этого решат, стоит ли возбуждать уголовное дело.
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