В акватории Евпатории уничтожили мину весом в 250 кг

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 августа. / ТАСС /. Авиационную донную мину весом в 250 кг времен Великой Отечественной войны обезвредили специалисты МЧС в пятницу в акватории Евпатории, сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.

"Сегодня в Евпатории специалисты Главного управления МЧС России по Республике Крым успешно завершили операцию по обезвреживанию авиационной донной мины весом в 250 кг, которая была обнаружена в акватории Черного моря", — говорится в сообщении.

Отмечается, что подозрительный предмет был обнаружен туристами на глубине около 5 м и на расстоянии 30 м от берега. Мина была уничтожена на месте обнаружения. После подрыва проведено повторное погружение водолазов для визуального обследования территории на наличие иных взрывоопасных предметов. В ходе обследования дна взрывоопасных предметов не обнаружено.