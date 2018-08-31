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В акватории Евпатории уничтожили мину весом в 250 кг
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В акватории Евпатории уничтожили мину весом в 250 кг 

ТАСС + ещё 1 33 минуты назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. Авиационную донную мину весом в 250 кг времен Великой Отечественной войны обезвредили специалисты МЧС в пятницу в акватории Евпатории, сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.
"Сегодня в Евпатории специалисты Главного управления МЧС России по Республике Крым успешно завершили операцию по обезвреживанию авиационной донной мины весом в 250 кг, которая была обнаружена в акватории Черного моря", — говорится в сообщении.
Отмечается, что подозрительный предмет был обнаружен туристами на глубине около 5 м и на расстоянии 30 м от берега. Мина была уничтожена на месте обнаружения. После подрыва проведено повторное погружение водолазов для визуального обследования территории на наличие иных взрывоопасных предметов. В ходе обследования дна взрывоопасных предметов не обнаружено.
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