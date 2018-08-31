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FT: умер лауреат Нобелевской премии по экономике Джеймс Миррлис
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FT: умер лауреат Нобелевской премии по экономике Джеймс Миррлис 

ТАСС + ещё 2 31 минуту назад
Фото: Вести.Ru
ТАСС, 31 августа. Британский экономист и лауреат Нобелевской премии по экономике Джеймс Миррлис ушел из жизни в возрасте 82-х лет. Об этом в пятницу сообщила газета Financial Times.
Миррлис умер у себя дома, расположенном недалеко от Кембриджа. По данным издания, экономист заболел в Гонконге в конце 2017 года. Месяц назад он вернулся в Англию.
Ученый родился в 1936 году в деревне Миннигафф в Шотландии. Миррлис окончил Эдинбургский университет, где изучал математику. Обучение продолжил в Тринити-колледже в Кембридже.
В 1996 году он совместно с экономистом Уильямом Викри удостоился Нобелевской премии за работу, посвященную экономическим стимулам. В 1997 году Миррлис был посвящен в рыцари.
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