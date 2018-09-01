Умер лауреат Нобелевской премии по экономике Джеймс Миррлис

Британский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике Джеймс Миррлис скончался в возрасте 82-х лет, передает сетевое издание m24.ru

Миррлис ушел из жизни в своем доме, расположенном недалеко от Кембриджа после продолжительной болезни.

Выдающийся экономист родился в 1936 году в деревне Миннигафф в Шотландии. После окончания Эдинбургского университета, где он изучал математику, продолжил обучение в Тринити-колледже в Кембридже.

В 1996 году он совместно со своим коллегой Уильямом Викри Миррлис удостоился Нобелевской премии за работу, посвященную экономическим стимулам. Кроме того, в 1997 году Миррлис был посвящен в рыцари.