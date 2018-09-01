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Умер лауреат Нобелевской премии по экономике Джеймс Миррлис
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Умер лауреат Нобелевской премии по экономике Джеймс Миррлис 

Газета.Ru + ещё 7 48 минут назад
Фото: Аргументы Недели
Британский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике Джеймс Миррлис скончался в возрасте 82-х лет, передает сетевое издание m24.ru.
Миррлис ушел из жизни в своем доме, расположенном недалеко от Кембриджа после продолжительной болезни.
Выдающийся экономист родился в 1936 году в деревне Миннигафф в Шотландии. После окончания Эдинбургского университета, где он изучал математику, продолжил обучение в Тринити-колледже в Кембридже.
В 1996 году он совместно со своим коллегой Уильямом Викри Миррлис удостоился Нобелевской премии за работу, посвященную экономическим стимулам. Кроме того, в 1997 году Миррлис был посвящен в рыцари.
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