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Семьи погибших на заводе в Дзержинске получат компенсации
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Семьи погибших на заводе в Дзержинске получат компенсации 

РИА Новости + ещё 71 1 час назад
Фото: РИА Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 сен — РИА Новости. Правительство Нижегородской области окажет материальную помощь в размере 200 тысяч рублей семьям погибших на заводе имени Свердлова, и в размере 100 тысяч рублей — пострадавшим при взрыве, сообщили в региональном министерстве социальной политики.
На территории завода имени Я. М. Свердлова в Нижегородской области утром в пятницу произошел взрыв в здании утилизации мин. По предварительным данным, в результате происшествия погибли трое рабочих, двое работников считаются без вести пропавшими. Шесть человек получили травмы, четверо из них госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
"Семьям погибших во время происшествия на заводе им. Я. М. Свердлова будет оказана материальная помощь правительства Нижегородской области в размере 200 тысяч рублей, пострадавшим — в размере 100 тысяч рублей. Также материальную помощь окажет администрация города Дзержинска. Семьи погибших получат по 100 тысяч рублей, пострадавшие — по 50 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
В Дзержинске объявлен трехдневный траур по погибшим в результате взрыва на заводе имени Свердлова. С 1 по 3 сентября в городе приспущены флаги на административных зданиях, отменены праздничные мероприятия. Торжественные линейки в школах города 1 сентября начинаются с минуты молчания.
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