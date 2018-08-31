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Жизнь на Марсе: как выглядят намывные территории Васильевского острова
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Жизнь на Марсе: как выглядят намывные территории Васильевского острова 

Собака.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Собака.ru
Петербургский фотограф Александра Кампински опубликовала на своей странице «Вконтакте» фотографии намывных территорий Васильевского острова. На них марсианские пустынные пейзажи разбавлены новостройками и строительной техникой. В комментариях новоиспеченные виды Васьки сравнивают с дубайским ландшафтом.
До этого на протяжении полугода Кампински снимала обычную жизнь петербургских окраин: обстановки новостроек на Парнасе, ряды одинаковых домов в Девяткино, рынки на Приморской и гаражи в Купчине. В итоге у нее получился трогательный фотопроект о том, что красота есть даже вдали от дворцов и особняков.
В июле стало известно, что на намывной территории острова появится самый длинный проспект —Крузенштерна. Он станет продолжением набережной Макарова за Адмиральским проездом. Новая магистраль будет самым длинным проспектом на намывной территории Васильевского острова.
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