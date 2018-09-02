Ещё
В Крыму заявили, что Киев превратил Азовское море в пиратский залив
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Как женить холостяка
Мелодрама, Ромком
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет

В Крыму заявили, что Киев превратил Азовское море в пиратский залив 

Аргументы Недели + ещё 1 46 минут назад
Фото: Аргументы Недели
Глава парламента Республики Крым Владимир Константинов прокомментировал заявление Госдепартамента США, призвавшего Россию «прекратить кошмарить международное судоходство» в Азовском море.
«Сейчас киевский режим систематически терроризирует Донбасс артиллерийскими обстрелами и террористическими актами. Киевские власти пытаются засылать своих диверсантов в Крым. Киев превратил Азовское море в пиратский залив. Причем пиратские акции осуществляются государственными структурами Украины», — заявил Константинов в своем фейсбуке.
Крымский политик также подчеркнул террористическую сущность украинского режима, пришедшего к власти путем государственного переворота и развязавшего войну в стране против своих же граждан.
«Теперь уже Киевом попираются не только законы Украины. Киев посягает и на международное право, режим международных отношений. Мировое сообщество должно получить полную и исчерпывающую информацию об этой тенденции», — отметил Константинов.
Аргументы Недели: последние новости
Подросток упал на теплоход с моста в Москве Лауреат Нобелевской премии по экономике ушёл на 83-м году жизни Поклонская действует по личной инициативе, инициируя проверку "Матильды"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Куда пропала «внучка» Михаила Ульянова
Тест: помните ли вы фильм «Собачье сердце»
Откровенные фильмы о молодости и сексуальности2
11 самых ожидаемых российских сериалов осени1
Кто пустил автомат Калашникова в кино20
Видео
02:45
5 кинопремьер осени, которые нельзя пропустить
Кино
00:47
Тизер фильма с Натали Портман появился в Сети
Кино
09:30
Разборки на кассе: эпатаж российских звезд
Концерты
06:44
Пять культовых видеоклипов Майкла Джексона
ТВ
03:08
Мультики, которые все ждут в 2019
Кино
03:30
Отвратительные принцы из мультиков
Кино
02:59
Кто пустил автомат Калашникова в кино
Кино
03:44
Куда пропала «внучка» Михаила Ульянова
Кино
14:02
Ленты, которые не зря переделали
Кино
02:04
Премьеры недели: что смотреть в первые выходные осени
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение