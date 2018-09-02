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Росморпорт начал работы по дноуглублению порта Владивостока
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Росморпорт начал работы по дноуглублению порта Владивостока 

360tv.ru + ещё 1 52 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Во Владивостоке проводятся дноуглубительные работы на двух причалах у морского вокзала. Также Росморпорт проведет такие работы в портах залива Находки. Об этом сообщил сайт администрации Приморского края.
Глава Дальневосточного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» отметил, что в 2017 году грузооборот приморских портов достиг 120 миллионов тонн. Ожидается, что в 2020 году возрастет на 10 миллионов тонн.
«Обеспечение глубин, необходимых для захода крупнотоннажных судов, — стратегически важная задача для края, от решения которой зависит развитие новых производств, создание промышленных кластеров, увеличение товарооборота», — сообщили в пресс-службе краевой администрации.
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