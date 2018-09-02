Росморпорт начал работы по дноуглублению порта Владивостока

Во Владивостоке проводятся дноуглубительные работы на двух причалах у морского вокзала. Также Росморпорт проведет такие работы в портах залива Находки. Об этом сообщил сайт администрации Приморского края.

Глава Дальневосточного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» отметил, что в 2017 году грузооборот приморских портов достиг 120 миллионов тонн. Ожидается, что в 2020 году возрастет на 10 миллионов тонн.

«Обеспечение глубин, необходимых для захода крупнотоннажных судов, — стратегически важная задача для края, от решения которой зависит развитие новых производств, создание промышленных кластеров, увеличение товарооборота», — сообщили в пресс-службе краевой администрации.