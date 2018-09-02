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В порту Владивостока начались работы по дноуглублению
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В порту Владивостока начались работы по дноуглублению 

RT на русском + ещё 2 43 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Во Владивостоке начались дноуглубительные работы на двух причалах у морского вокзала, сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт администрации Приморского края. Такие работы запланированы и в портах залива Находки.
Как заявили в Дальневосточном бассейновом филиале ФГУП «Росморпорт», в 2017 году грузооборот приморских портов составил 120 млн тонн. Ожидается, что в 2020-м этот показатель вырастет на 10 млн тонн.
«Обеспечение глубин, необходимых для захода крупнотоннажных судов, — стратегически важная задача для края, от решения которой зависит развитие новых производств, создание промышленных кластеров, увеличение товарооборота», — отметили в пресс-службе краевой администрации.
Ранее Nation News сообщало, что «Росморпорт» заявил о планах первого выпуска облигаций.
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