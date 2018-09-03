Массовое отравление водой в Магадане: десять человек в больнице

В Магадане вода губит людей. Всего ею отравились 15 человек, восемь из которых дети, а десять человек попали в инфекционную больницу с тяжелым отравлением, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Артем Васнев.

Жителям магаданского района Новая Веселая точно не до смеха. У людей рвота и диарея. Поначалу грешили на грибы. Но выяснилось: во всем виновата питьевая вода. В нее попали нечистоты из канализации, уверена местная жительница Людмила Бизюкова. Два внука пенсионерки слегли в инфекционку.

«Бесконечная рвота, диарея, обезвоживание полное. Дети, как трупики, были. Спасибо врачам инфекционки», — говорит женщина.

«На сегодняшний момент самочувствие пациентов удовлетворительное. Клиника у всех разная. Если говорить о возбудителе заболевания, то у части больных вирусологическое исследование положительное», — отмечает главврач инфекционной больницы Елена Мошталь

Сейчас в лаборатории изучают пробы. Результаты шокировали сотрудников Роспотребнадзора : эту воду пить опасно.

«Кишечная палочка — это лишь один показатель, на которое проводилось исследование и которое было выявлено. То есть конкретно сказать, что кишечная палочка явилась причиной, на сегодня мы не можем. Там был ряд показателей, которые не соответствовали требованиям», — утверждает замглавы областного Роспотребнадзора Ирина Коваленко

Надзорное ведомство вынесло предписание коммунальщикам. Те исправляют ошибки и ищут причину заражения.

«Проводится весь необходимый ряд неотложных мероприятий, в том числе устанавливаются причины произошедшего. На предприятии проводится служебное расследование. О результатах расследования говорить пока рано», — отметил замдиректора «Водоканала» Дамир Шакиров.

А пока около 700 жителей района остаются без водопроводной воды. Им подгоняют водовозы с чистой питьевой.

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