Ещё
Массовое отравление водой в Магадане: десять человек в больнице
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Как женить холостяка
Мелодрама, Ромком
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Массовое отравление водой в Магадане: десять человек в больнице 

Мир24 + ещё 3 1 час назад
Фото: Инфо 24
В Магадане вода губит людей. Всего ею отравились 15 человек, восемь из которых дети, а десять человек попали в инфекционную больницу с тяжелым отравлением, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Артем Васнев.
Жителям магаданского района Новая Веселая точно не до смеха. У людей рвота и диарея. Поначалу грешили на грибы. Но выяснилось: во всем виновата питьевая вода. В нее попали нечистоты из канализации, уверена местная жительница Людмила Бизюкова. Два внука пенсионерки слегли в инфекционку.
«Бесконечная рвота, диарея, обезвоживание полное. Дети, как трупики, были. Спасибо врачам инфекционки», — говорит женщина.
«На сегодняшний момент самочувствие пациентов удовлетворительное. Клиника у всех разная. Если говорить о возбудителе заболевания, то у части больных вирусологическое исследование положительное», — отмечает главврач инфекционной больницы Елена Мошталь.
Сейчас в лаборатории изучают пробы. Результаты шокировали сотрудников Роспотребнадзора: эту воду пить опасно.
«Кишечная палочка — это лишь один показатель, на которое проводилось исследование и которое было выявлено. То есть конкретно сказать, что кишечная палочка явилась причиной, на сегодня мы не можем. Там был ряд показателей, которые не соответствовали требованиям», — утверждает замглавы областного Роспотребнадзора Ирина Коваленко.
Надзорное ведомство вынесло предписание коммунальщикам. Те исправляют ошибки и ищут причину заражения.
«Проводится весь необходимый ряд неотложных мероприятий, в том числе устанавливаются причины произошедшего. На предприятии проводится служебное расследование. О результатах расследования говорить пока рано», — отметил замдиректора «Водоканала» Дамир Шакиров.
А пока около 700 жителей района остаются без водопроводной воды. Им подгоняют водовозы с чистой питьевой.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
В Москве перекроют движение на время прощания с Кобзоном Финальный аккорд. В Москве завершился фестиваль «Спасская башня» По погибшим на заводе в Дзержинске объявлен трехдневный траур
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «Собачье сердце»84
11 самых ожидаемых российских сериалов осени7
Что стало с актёрами из фильма «Брат»
Тест: закончите афоризмы Раневской12
Нелепые мифы о Disney, в которые все верят
Видео
02:39
О Мадонне снимут документальный фильм
Концерты
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
ТВ
02:45
5 кинопремьер осени, которые нельзя пропустить
Кино
03:48
Ремейки, которых никто не ожидал
Кино
10:23
Нелепые мифы о Disney, в которые все верят
Кино
04:10
Как киношники запугают вас на Хэллоуин
Кино
06:38
Жесткие финалы детских сериалов
ТВ С детьми
02:58
Ростоцкий хотел избавиться от Елены Драпеко
Кино
00:47
Тизер фильма с Натали Портман появился в Сети
Кино
09:30
Разборки на кассе: эпатаж российских звезд
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение