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Отрава из-под крана? Можно ли пить питьевую воду
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Отрава из-под крана? Можно ли пить питьевую воду 

Мир24 + ещё 4 1 час назад
Фото: Инфо 24
В Магадане 15 жителей микрорайона Новая Веселая отравились водой из-под крана. В больницы госпитализированы 10 человек, включая пять детей. У всех пострадавших — признаки серьезного отравления. После отравления жителей в микрорайон дважды в день привозят питьевую воду в бочках.
Лабораторные анализы подтвердили вода в домах Магадана опасна для здоровья. В трубах течет техническая вода, которую нельзя пить даже после кипячения. Проблемы с водой в микрорайоне Новая Веселая возникли после ремонта водопровода. В «Водоканале» проводят служебное расследование и выясняют причины загрязнения воды.
В 2017 году чистой питьевой водой были обеспечены 91,5% жителей России. Централизованное водоснабжение доступно 80,5% россиян. В России функционирует более 60 тысяч коммунальных и ведомственных водопроводов. Протяженность сетей водоснабжения в России — 800 тысяч километров.
На качество питьевой воды влияет степень изношенности и аварийности водопроводов. За три года число не соответствующих санитарным нормам водопроводов снизилось на 8%. На 10% снизилось число заболеваний, связанных с загрязнением водопроводной воды. На устранение аварий на водопроводах ежегодно тратят более 11 млрд рублей.
Самая грязная водопроводная вода в Вологодской, Костромской, Курганской области. В остальных регионах России качественная питьевая вода доступна более 70% жителей. В Москве, Санкт-Петербурге и Северной Осетии — 100% чистая вода.
Какую воды мы пьем, рассказала «МИР 24» исполнительный директор Ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова.
Интервью смотрите в видеосюжете.
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