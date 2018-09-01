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В Магадане 10 человек попали в больницу после отравления водопроводной водой
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В Магадане 10 человек попали в больницу после отравления водопроводной водой 

Инфо 24 + ещё 1 20 минут назад
Фото: Инфо 24
Массовое отравление водопроводной водой произошло в Магадане, в результате которого десять человек оказались в больнице. Роспотребнадзор зафиксировал повышенное содержание кишечной палочки и аденовирусов.
По словам руководителя регионального Минздрава Ирины Лариной, все обратившиеся за помощью живут в микрорайоне Новая Веселая. «С 29 по 31 августа за медицинской помощью в инфекционное отделение обратились 15 магаданцев, в том числе 8 детей. В итоге 10 человек были госпитализированы», — говорится в сообщении городской администрации. Местный Роспотребнадзор обнаружил в водопроводной воде повышенное содержание кишечной палочки, а также антигенных аденовирусов, передающихся воздушно-капельным путем. Сейчас такая вода течет в яме. От подписчика. #magadan_live
A post shared by Новости Магадана (@magadan_live_) on Aug 30, 2018 at 4:57pm PDT Одна из жительниц Магадана сообщила, что попала в больницу вместе со своим сыном. Кроме того, женщина обвинила местные власти в том, что они не проинформировали об аварии, которая привела к загрязнению. Скриншот из Instagram В микрорайоне проводят дезинфекцию водопровода, из-за чего в домах временно выключили холодную воду. Питьевую воду для нескольких сотен жителей Новой Веселой подвозят в автоцистернах.
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