Число пострадавших артистов в воронежском цирке увеличилось до четырёх

Число артистов, получивших травмы во время выступления в воронежском цирке в результате падения из-за кулис части сломавшейся конструкции, увеличилось до четырёх, сообщает РИА Новости

«Сначала привезли мужчину и двух женщин, потом ещё одну женщину привезли», — заявил представитель экстренных служб региона.

По его словам, по предварительным данным, у мужчины диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб темени и компрессионный перелом позвоночника, у одной из женщин — компрессионный перелом позвоночника, у другой — повреждён позвоночник, сломаны рёбра и грудная клетка.

Степень тяжести травм артистки, которую привезли в больницу последней, пока устанавливается.

Ранее сообщалось о трёх пострадавших в результате инцидента.