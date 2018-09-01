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Число пострадавших артистов в воронежском цирке увеличилось до четырёх
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Число пострадавших артистов в воронежском цирке увеличилось до четырёх 

RT на русском + ещё 1 39 минут назад
Число артистов, получивших травмы во время выступления в воронежском цирке в результате падения из-за кулис части сломавшейся конструкции, увеличилось до четырёх, сообщает РИА Новости.
«Сначала привезли мужчину и двух женщин, потом ещё одну женщину привезли», — заявил представитель экстренных служб региона.
По его словам, по предварительным данным, у мужчины диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб темени и компрессионный перелом позвоночника, у одной из женщин — компрессионный перелом позвоночника, у другой — повреждён позвоночник, сломаны рёбра и грудная клетка.
Степень тяжести травм артистки, которую привезли в больницу последней, пока устанавливается.
Ранее сообщалось о трёх пострадавших в результате инцидента.
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