Швыдкой: Иосиф Кобзон был честен в своем творчестве, честен в своей жизни

МОСКВА, 2 сентября. / ТАСС /. Иосиф Кобзон не пел, не жил и не дружил под фонограмму. Такое мнение высказал в воскресенье специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой во время гражданской панихиды по певцу, которая проходит в эти часы в Концертном зале имени П. И. Чайковского в Москве.

Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон умер 30 августа на 81-м году жизни.

" [Кобзон] всегда знал, что такое честное искусство, — подчеркнул Швыдкой. — Он был честен в своем творчестве, честен в своей жизни, честен в своих поступках. Он никогда не пел под фонограмму, никогда не жил под фонограмму, никогда не дружил под фонограмму".

Швыдкой отметил, что если бы Кобзон совершил в своей жизни только один поступок — вывел заложников из Театрального центра на Дубровке, то уже за это был бы зачислен в число праведников.

"Мы начинаем гражданскую панихиду, прощание с Иосифом Давыдовичем Кобзоном. Это невозможно, это немыслимо, но увы, сегодня это так", — сказал Швыдкой.

Москва прощается с Кобзоном

В помещениях Концертного зала им. П. И. Чайковского не хватает места всем поклонникам артиста, они проходят вдоль сцены, останавливаясь буквально на минуту, чтобы возложить цветы. Сотни людей продолжают ждать своей очереди у входа в зал.

Не все венки уместились на сцене, несколько десятков стоят в фойе. В траурном конвое у гроба — военный почетный караул. На сцене выставлены награды и ордена Кобзона, а под ними — трогательное «Дедуле» из живых цветов. Сначала церемонию сопровождала живая музыка в исполнении пианиста Левона Оганезова , затем ее сменили записи песен Кобзона.

Алла Пугачева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию молодого Кобзона и написала: «В моем сердце ты останешься таким. Прощай».

Иосиф Кобзон согласно его воле будет похоронен рядом с матерью на Востряковском кладбище.