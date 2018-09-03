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Поисками пропавшего в Приангарье Ми-8 займутся самолет и четыре вертолета
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Поисками пропавшего в Приангарье Ми-8 займутся самолет и четыре вертолета 

РИА Новости + ещё 1 54 минуты назад
КРАСНОЯРСК, 3 сен — РИА Новости. Пять воздушных судов и около 40 человек будут искать в понедельник пропавший в Иркутской области вертолет Ми-8, сообщили в понедельник в Сибирском региональном центре (СРЦ) МЧС России.
В воскресенье СК сообщил, что вертолет Ми-8 иркутской авиакомпании «Ангара» вылетел из города Усть-Кута на геологоразведочные работы, но в установленное время экипаж не вышел на связь. Известно, что на борту находятся три члена экипажа. Были организованы поиски пропавшего вертолета, которые с наступлением темноты прекратили до утра понедельника.
"Сегодня кроме авиации МЧС к поискам присоединятся воздушные суда частных авиакомпаний, в общей сложности 5 единиц — 4 вертолета Ми-8 и самолет Ан-26. Задействованы порядка 40 человек", — сказал представитель СРЦ.
По данным регионального главка МЧС, поиски организованы по маршруту следования Ми-8. При этом специалисты не исключают, что, возможно, он отклонился от маршрута.
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