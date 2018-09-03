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В Уфе задержан подозреваемый в убийстве певца Петра Гары
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В Уфе задержан подозреваемый в убийстве певца Петра Гары 

ГОРОБЗОР.РУ + ещё 4 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В Уфе задержали подозреваемого в убийстве московского шансонье Петра Гары. В убийстве изначально подозревали 27-летнего концертного директора шансонье, сообщают «Вести». Убийство произошло 19 февраля. Певец был найден в своей квартире в Москве с ножевыми ранениями. По камерам наружного наблюдения установлено, что последним квартиру покидал концертный директор шансонье. Подозреваемого задержали в пятницу вечером. В операции участвовали сотрудники МВД по Башкирии.
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