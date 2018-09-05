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На месте крушения Ми-8 в Иркутской области обнаружили «черные ящики»
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На месте крушения Ми-8 в Иркутской области обнаружили «черные ящики» 

Газета.Ru + ещё 131 35 минут назад
Фото: Newsru.com
В среду, 5 сентября, следственное управление следственного комитета на транспорте по Иркутской области сообщило, что сотрудникам удалось найти бортовые самописцы на месте крушения вертолета Ми-8, сообщает информагентство Nation News.
Следователи передали «черные ящики» экспертам Межгосударственного авиационного комитета для изучения и расшифровки.
Напомним, Ми-8 потерпел крушение в 290 километрах от Усть-Кута. Среди обломков вертолета были обнаружены тела троих членов экипажа.
МАК создал специальную комиссию для расследования обстоятельств трагедии.
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