На месте крушения Ми-8 в Иркутской области обнаружили «черные ящики» 

В среду, 5 сентября, следственное управление следственного комитета на транспорте по Иркутской области сообщило, что сотрудникам удалось найти бортовые самописцы на месте крушения вертолета Ми-8, сообщает информагентство Nation News.
Следователи передали «черные ящики» экспертам Межгосударственного авиационного комитета для изучения и расшифровки.
Напомним, Ми-8 потерпел крушение в 290 километрах от Усть-Кута. Среди обломков вертолета были обнаружены тела троих членов экипажа.
МАК создал специальную комиссию для расследования обстоятельств трагедии.