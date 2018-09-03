Ространснадзор проверит авиакомпанию «Ангара» после крушения вертолета в Иркутской области

Ространснадзор проведет внеплановую проверку авиакомпании «Ангара» после крушения ее вертолета Ми-8 в Иркутской области, сообщила пресс-служба ведомства.

«Ространснадзором по согласованию с прокуратурой организована внеплановая выездная проверка авиакомпании «Ангара» на предмет соблюдения установленных требований воздушного законодательства в деятельности авиакомпании», — говорится в сообщении.

Вертолет Ми-8 разбился в 290 км к юго-востоку от города Усть-Кут вечером в воскресенье, 2 сентября. Он вылетел с городского аэродрома в 06:00 мск и в установленное время не вышел на связь с диспетчером. Обломки вертолета нашли только в понедельник, 3 сентября. Три члена экипажа погибли в результате крушения.