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Семьям пилотов разбившегося в Приангарье Ми-8 выплатят по миллиону рублей
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Семьям пилотов разбившегося в Приангарье Ми-8 выплатят по миллиону рублей 

РИА Новости + ещё 109 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ИРКУТСК, 4 сен — РИА Новости. Авиакомпания «Ангара» выплатит родственникам погибших членов экипажа вертолета Ми-8, который в воскресенье разбился в Иркутской области, дополнительно к страховке компенсацию в один миллион рублей из собственных средств, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Вертолет Ми-8 с бортовым номером 25502 вылетел из Усть-Кут 2 сентября для проведения аэрофотосъемки. Он должен был вернуться в Усть-Кут в 15.00 (10.00 мск), но в назначенное время экипаж на связь не вышел. На поиски были направлены вертолет Ми-8 авиакомпании «Ангара» и самолет Ан-26 авиакомпании «ИрАэро». Разрушенный борт был найден 3 сентября в 11.20 (6.20 мск). Командир Антон Игоревич Марков, второй пилот — Евгений Андреевич Катышев и бортмеханик Алексей Владимирович Усольцев погибли. Специалистами авиакомпании «Ангара» совместно с компанией-страховщиком проводятся работа по организации выплат.
"Размер страховой выплаты каждой семье составит 2 млн 25 тысяч рублей. Руководством авиакомпании принято решение о выплате дополнительных компенсаций родственникам членов экипажа из собственных средств в размере 1 млн рублей каждой семье", — говорится в сообщении.
Отмечается, что авиакомпания приносит глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших членов экипажа.
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