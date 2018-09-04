СК изучает летные документы после крушения Ми-8 в Иркутской области

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости . Следователи изучают летные документы и допрашивают свидетелей после крушения вертолета Ми-8 в Иркутской области, сообщается в канале СК РФ в WhatsApp.

Вертолет Ми-8 иркутской авиакомпании «Ангара» в воскресенье вылетел из города Усть-Кута на геологоразведочные работы, но в установленное время экипаж на связь не вышел. В ходе поисковой операции Ми-8 нашли разрушенным в 290 километрах от города Усть-Кута. Три члена экипажа погибли. МАК сообщил о создании комиссии по расследованию инцидента.

"Следователи и криминалисты СКР осмотрели место крушения вертолёта Ми-8 в труднодоступной местности в Иркутской области. Изучаются летные документы, проводятся допросы свидетелей. Тела троих погибших членов экипажа направлены для производства судебно-медицинской экспертизы", — говорится в сообщении.