В Воронеже ищут нуждающегося в помощи медиков мужчину

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» попросили помощи в розыске 38-летнего Александра Селиверстова

Мужчина ушел из дома в Воронеже около 9:30 31 августа и до сих пор не вернулся. Александр нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 175 см, нормальное телосложение, зеленые глаза, русые волосы, есть бородка. В день исчезновения был одет в бежевую жилетку с карманами, серое поло, голубые джинсы, бело-синие кроссовки.

Всех, кто знает, где может находиться Александр, волонтеры просят звонить по телефонам: 88007005452 или 112.