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В Воронеже ищут нуждающегося в помощи медиков мужчину
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В Воронеже ищут нуждающегося в помощи медиков мужчину 

АиФ + ещё 1 1 час назад
Фото: АиФ
Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» попросили помощи в розыске 38-летнего Александра Селиверстова.
Мужчина ушел из дома в Воронеже около 9:30 31 августа и до сих пор не вернулся. Александр нуждается в медицинской помощи.
Приметы: рост 175 см, нормальное телосложение, зеленые глаза, русые волосы, есть бородка. В день исчезновения был одет в бежевую жилетку с карманами, серое поло, голубые джинсы, бело-синие кроссовки.
Всех, кто знает, где может находиться Александр, волонтеры просят звонить по телефонам: 88007005452 или 112.
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