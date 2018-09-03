Пропавший в Иркутской области вертолет Ми-8 упал под Усть-Кутом

В Иркутской области в понедельник, 3 сентября, нашли разрушенным пропавший вертолет Ми-8.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Сибирский региональный центр (СРЦ) МЧС России. «Вертолет обнаружен с воздуха бортом авиакомпании „Ангара“… Спасатели МЧС направляются к месту падения, которое находится по ходу предполагаемого ранее маршрута следования пропавшего вертолета», — сказал собеседник агентства.

В МЧС уточнили, что Ми-8 упал в Казачинско-Ленском районе в 290 километрах к юго-востоку от города Усть-Кут. Людей рядом с вертолетом нет.

Напомним, вертолет Ми-8 пропал в воскресенье, 2 сентября. На его борту находилось три человека.