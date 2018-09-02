Реконструкция Бородинской битвы прошла без Наполеона и Кутузова

На Бородинском поле сегодня «смешались в кучу кони, люди». Реконструкторы воссоздают легендарное сражение 1812 года, в котором сошлись армии Кутузова и Наполеона, передает "ТВ Центр"

В этом году в действе принимают участие более двух тысяч человек из военно-исторических клубов России, Белоруссии, Франции, Чехии, Германии, Бельгии и Англии. Интересно, что все они могут менять и род занятий, и даже «гражданство» — в один год быть гвардейцами Александра I, а в другой — французскими артиллеристами. И только Кутузова и Наполеона всегда изображают одни и те же люди. И если по каким-то причинам они не могут принять участие в реконструкции, как это произошло сегодня, армии сражаются без полководцев. Впрочем, на исход битвы это точно не повлияет.