Следим за Луной, Марсом и космонавтами: что можно увидеть в небе над Екатеринбургом в сентябре

Сегодня утром романтики и любители поразглядывать звёздное небо могли увидеть, как Луна сближалась с ярчайшей звездой в созвездии Тельца — Альдебараном. Если вы это пропустили, то не расстраивайтесь, в сентябре ещё будет что посмотреть. Инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев рассказал Е1.RU, что интересного ждать в этом месяце.

6 сентября

В этот четверг Меркурий окажется рядом с ярчайшей звездой созвездия Льва Регул. Поэтому невооруженным глазом можно будет увидеть эту яркую пару светил. За ними лучше всего наблюдать с высокой точки: если вы живёте в высотке на верхних этажах, то вам повезло.

— К сожалению, Меркурий сейчас находится в перигелии своей орбиты, то есть он наиболее близко к Солнцу, а потому это явление будет наблюдаться на фоне утренней зари. Лучше всего воспользоваться биноклем, — рассказал Санакоев. — Меркурий сложно увидеть, потому что он рядом с солнцем и небо уже будет светлое, лучше воспользоваться биноклем. Меркурий будет виден низко над горизонтом, можно ориентироваться на Луну.

9 сентября

Осенью все события, связанные с планетами, проходят в основном по утрам. 9 сентября можно будет увидеть, как к Меркурию и Регулу присоединится Луна. Меркурий сейчас наблюдается на северо-востоке в период между 5 и 6 утра. В этот день в 5:17 к тройке светил присоединится еще и МКС. Смотреть на это событие тоже лучше с высокой точки.

Международная космическая станция, на которой, кстати, находится космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев , будет хорошо видна с 6 до 11 сентября. МКС пролетает в течение нескольких минут и движется с запада на восток.

— Чем отрицательнее значение и больше высота, тем более эффектно выглядит станция, — пояснял ранее E1.RU Владилен Санакоев.

17 сентября

В понедельник, 17 сентября, вечером в южной части неба можно будет увидеть Луну рядом с Сатурном. Хорошо будет видно с Плотинки — смотреть нужно будет в сторону снесённой телебашни.

19 и 20 сентября

В эти дни можно будет полюбоваться Луной, когда она окажется рядом с Марсом.

В середине сентября комета 21P/Джакобини-Циннера будет находится как вблизи Солнца, так и вблизи Земли, но это событие не для обывателя. Чтобы разглядеть это явление, нужна специальная аппаратура — бинокль или телескоп.

— Комета считается прародительницей метеорного потока Дракониды, — объяснил Санакоев. — В начале сентября она будет находиться в созвездии Возничего и будет видна по утрам почти над головой. Яркость кометы не позволяет ее увидеть невооруженным глазом: ее звёздная величина около 7. Но ее вполне можно отснять на неподвижный фотоаппарат или увидеть в бинокль.

Этим летом было много интересных событий, за которыми можно было наблюдать, глядя на небо, и если вы всё пропустили, то мы вам сейчас расскажем. В конце июля было редчайшее явление — самое продолжительное лунное затмение XXI века. 11 августа можно было увидеть солнечное затмение — казалось, что от солнца откусили маленькую частичку: на несколько процентов его закрыла Луна. А на следующий день в небе был виден красивейший метеорный поток Персеиды.