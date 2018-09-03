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В Подмосковье после реконструкции открыли два родника
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В Подмосковье после реконструкции открыли два родника 

РИА Новости + ещё 6 4 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Родники в поселении Оболенск Серпуховского района и в городе Пушкино Московской области открыты после реконструкции, говорится в пресс-релизе регионального министерства экологии.
"К роднику в Оболенске на проспекте Биологов построили новую лестницу, провели освещение, а вокруг источника появилась подпорная стенка, украшенная декоративным камнем. Кроме того, родник теперь защищает от листвы и осадков шатер в форме пирамиды", — отмечается в сообщении.
В свою очередь в Пушкино открыли родник рядом с храмом Гребневской иконы Божией матери. По данным ведомства, источник был обнаружен в середине XIX века. В 1902 году в поселке Клязьма, который вошел в черту города, был построен храм, после чего за водой стали приезжать сотни людей.
"Программа «Родники Подмосковья» реализуется уже третий год и получила широкую известность у жителей региона и гостей из столицы.
Общими усилиями в прошлом году удалось провести работы по благоустройству на 15-ти родниках, в этом году планы более амбициозные", — подчеркивает министерство.
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