Кевина Спейси убили в «Карточном домике» из-за секс-скандала

Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер последнего сезона сериала «Карточный домик». Ролик появился на YouTube-канале компании в среду, 5 сентября.

В 40-секундном видео показывают могилу президента США Фрэнка Андервуда — персонажа, которого в пяти сезонах сыграл Кевин Спейси . Новые эпизоды выйдут 2 ноября.

В конце октября прошлого года вокруг Спейси разразился секс-скандал. Звезду обвинили в домогательствах и изнасилованиях по меньшей мере 15 человек, в том числе девять коллег, работавших над «Карточным домиком», и актер из сериала «Стартрек» Энтони Рэпп , которому на момент приставаний было 14 лет.

На фоне скандала Netflix объявила о закрытии «Карточного домика» после выхода шестого сезона. В компании также заявили, что съемки последних эпизодов пройдут без участия Спейси.