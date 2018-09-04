Молодой водитель насмерть сбил пешехода в Красноярске 

В Красноярске произошла авария с летальным исходом. Молодой водитель насмерть сбил 54-летнюю красноярку. Об этом сообщил сайт Sibnovosti.ru.
24-летний водитель Honda Logo ехал по неосвещенной улице 60 лет Октября. Автомобиль двигался со стороны улицы Базайской в сторону Матросова. Молодой человек не заметил женщину и сбил ее. Красноярка погибла на месте.
По данным ГИБДД, погибшая переходила улицу в неположенном месте. Водитель за рулем иномарки был трезв. Автоинспекторы продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.