Молодой водитель насмерть сбил пешехода в Красноярске

В Красноярске произошла авария с летальным исходом. Молодой водитель насмерть сбил 54-летнюю красноярку. Об этом сообщил сайт Sibnovosti.ru.

24-летний водитель Honda Logo ехал по неосвещенной улице 60 лет Октября. Автомобиль двигался со стороны улицы Базайской в сторону Матросова. Молодой человек не заметил женщину и сбил ее. Красноярка погибла на месте.