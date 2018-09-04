Россиянин залез в чужую квартиру ради сухарей

В Красноярске неизвестный, предположительно имеющий психические отклонения, забрался в чужую квартиру, чтобы просто поесть сухарей. Об этом сообщает портал «Актуальные новости».

Владелица квартиры забыла запереть на ночь входную дверь, а утром, когда дети и супруг еще спали, услышала странный шорох. Выйдя на кухню, женщина обнаружила там мужчину, который стоял и ел сухари. На появление хозяйки неизвестный никак не отреагировал, и та разбудила мужа. Попытки поговорить с незваным гостем успехом не увенчались. В итоге глава семьи просто вытолкал его за дверь.

Заявлять в полицию о странном человеке, который пробрался в квартиру ради сухарей, хозяева не стали.

Неделей ранее в поселке Борок Кировской области вор забрался в квартиру местной жительницы, чтобы украсть игрушечную железную дорогу с паровозиком и вагончиками. Злоумышленника поймали, им оказался 19-летний сосед потерпевшей. Игрушку у него изъяли, по факту кражи возбуждено уголовное дело. Юноше грозит тюремное заключение на срок до шести лет.