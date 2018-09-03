Осенью в селе Мокеиха запустят модульную угольную котельную

В конце октября в село Мокеиха в Некоузском районе запустят модульную угольную котельную. Отопительный сезон для местных жителей начнется со старым оборудованием, работающим на торфе.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Топливо в село привезут до 10 сентября. Новую котельную поставят возле старой, чтобы не пришлось менять гидравлическую систему. До 24 числа оборудование полностью установят.

Напомним, что в ноябре прошлого года в населенном пункте произошло ЧП: жители замерзлаи в своих квартирах. Запасы торфа истощились из-за банкротства местного предприятия. В феврале этого года в Мокеихе потек один из котлов.