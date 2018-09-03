Ещё
Осенью в селе Мокеиха запустят модульную угольную котельную
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Как женить холостяка
Мелодрама, Ромком
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Осенью в селе Мокеиха запустят модульную угольную котельную 

АиФ + ещё 1 2 часа назад
Фото: АиФ
В конце октября в село Мокеиха в Некоузском районе запустят модульную угольную котельную. Отопительный сезон для местных жителей начнется со старым оборудованием, работающим на торфе.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Топливо в село привезут до 10 сентября. Новую котельную поставят возле старой, чтобы не пришлось менять гидравлическую систему. До 24 числа оборудование полностью установят.
Напомним, что в ноябре прошлого года в населенном пункте произошло ЧП: жители замерзлаи в своих квартирах. Запасы торфа истощились из-за банкротства местного предприятия. В феврале этого года в Мокеихе потек один из котлов.
АиФ: последние новости
Крым начнет поставлять в Ярославскую область черноморские мидии и устрицы Региональное правительство проверит коррупционные связи в дорожной сфере Активисты нашли нарушения при проверке аттракционов на проспекте Фрунзе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «Собачье сердце»84
11 самых ожидаемых российских сериалов осени7
Кем были герои фильма «В бой идут одни старики»1
Что стало с актёрами из фильма «Брат»
Тест: закончите афоризмы Раневской12
Видео
02:39
О Мадонне снимут документальный фильм
Концерты
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
ТВ
02:45
5 кинопремьер осени, которые нельзя пропустить
Кино
03:48
Ремейки, которых никто не ожидал
Кино
10:23
Нелепые мифы о Disney, в которые все верят
Кино
04:10
Как киношники запугают вас на Хэллоуин
Кино
06:38
Жесткие финалы детских сериалов
ТВ С детьми
02:58
Ростоцкий хотел избавиться от Елены Драпеко
Кино
00:47
Тизер фильма с Натали Портман появился в Сети
Кино
09:30
Разборки на кассе: эпатаж российских звезд
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение