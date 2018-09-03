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Константинопольский патриархат разрешил своим священникам повторно жениться
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Константинопольский патриархат разрешил своим священникам повторно жениться 

Вести.Ru + ещё 16 21 час назад
Фото: Вести.Ru
Священникам Константинопольского патриархата разрешили повторное вступление в брак. Историческое решение одобрено Константинопольским Синодом.
Правда, второй раз жениться священники этой поместной Церкви смогут только в том случае, если супруга умерла, либо сама решила оставить семью. Если же инициатором расторжения брака является сам священник, то разрешение на повторный брак дано не будет, передает "Интерфакс".
Ранее по церковным правилам священник мог жениться только раз. В случае смерти супруги или развода он должен был либо принять обет безбрачия и продолжить служить, либо стать монахом, либо мог оставить священство и тогда жениться второй раз.
Константинопольский патриархат предлагал разрешить священникам второбрачие еще в 2016 году на Критском соборе, однако тогда все поместные Православные церкви выступили против.
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