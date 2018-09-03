Ещё
Река Дерекойка в Ялте окрасилась в ядовито-салатовый цвет, напугав жителей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Как женить холостяка
Мелодрама, Ромком
Купить билет

Река Дерекойка в Ялте окрасилась в ядовито-салатовый цвет, напугав жителей 

Аргументы Недели + ещё 1 3 сентября 2018
Фото: Аргументы Недели
В социальных сетях появились фотографии ялтинской реки Дерекойка, вода в которой приобрела ядовито-салатовый цвет, пишут «Аргументы недели-Крым».
Некоторые местные жители посчитали, что вещество, попавшее в воду, может быть ядовитым. Также ялтинцы отмечают, что в районе реки пыль также была зеленого цвета. Еще одно предположение — цвет воды изменила флуоресцентная краска, которую используют для изучения движения подземных вод.
При этом начальник отдела информационной политики администрации Ялты Олег ГЛАВАЦКИЙ отметил, что реку покрасили безопасным красителем. Он подтвердил, что это краска, и предположил, что так баловался кто-то из детей.
«Иногда водоканал его запускает, когда трубы проверяет, но в этот раз водоканал ничего не запускал, поэтому ЖКХ и экологи вышли на проверку, возьмут пробы», — цитирует его «Примечания».
Аргументы Недели: последние новости
Возле разрушенного вертолета Ми-8 нашли тела трех человек Видео с танцем сибирских полицейских набирает популярность в Сети Рогозин сообщил о повреждении обшивки корабля «Союз» сверлом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мордюковой донесли о романе Тихонова с Дружининой3
Назван самый ожидаемый фильм осени4
Ростоцкий хотел избавиться от Елены Драпеко8
Тест: помните ли вы фильм «Собачье сердце»89
Кинофраншизы, которые уже выдохлись
Видео
02:39
О Мадонне снимут документальный фильм
Концерты
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
ТВ
02:45
5 кинопремьер осени, которые нельзя пропустить
Кино
10:23
Кинофраншизы, которые уже выдохлись
Кино
02:59
Молодые актеры устраивали алкогольные вечеринки
Кино
03:10
Самые романтичные парочки из мультиков
Кино
10:18
Чем заинтригует кино в сентябре
Кино
03:13
Удаленная сцена из триллера, объясняющая многое
Кино
03:48
Ремейки, которых никто не ожидал
Кино
10:23
Нелепые мифы о Disney, в которые все верят
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение