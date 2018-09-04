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В рязанской больнице имени Семашко открыли «Астма-школу»
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В рязанской больнице имени Семашко открыли «Астма-школу»
АиФ Рязань
+
ещё 1
3 часа назад
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Фото:
МедиаРязань
На базе пульмонологического отделения областной больницы имени Семашко начинает работать «Астма-школа», сообщает пресс-служба регионального
минздрава
.
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