В парке «Кузьминки-Люблино» начался набор детей в кружок экологии

Набор детей, которые интересуются экологией, в кружок «Эко-почемучки» начался в парке «Кузьминки-Люблино». Об этом сообщила пресс-секретарь Мосприроды по комплексу «Кузьминки-Люблино» Мария Антонова.

— Занятия кружка будут проходить в самых разных форматах, чтобы участники не заскучали: лекции, эксперименты, мастер-классы, экскурсии по парку, экоигры, просмотр познавательных видеороликов, красочных презентаций и слайд-шоу, тематические краеведческие уроки, — сказала Антонова.

Отметим, что первое занятие пройдет уже 5 сентября. Записаться можно по телефону 8 (495) 377-35-93 или отправив письмо на почту kuzeco@yandex.ru.

Парк «Кузьминки-Люблино» расположен по адресу Кузьминская, 10. (мю)