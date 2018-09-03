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В парке «Кузьминки-Люблино» начался набор детей в кружок экологии
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В парке «Кузьминки-Люблино» начался набор детей в кружок экологии 

Управа района Люблино + ещё 2 20 часов назад
Фото: Мое Люблино
Набор детей, которые интересуются экологией, в кружок «Эко-почемучки» начался в парке «Кузьминки-Люблино». Об этом сообщила пресс-секретарь Мосприроды по комплексу «Кузьминки-Люблино» Мария Антонова.
— Занятия кружка будут проходить в самых разных форматах, чтобы участники не заскучали: лекции, эксперименты, мастер-классы, экскурсии по парку, экоигры, просмотр познавательных видеороликов, красочных презентаций и слайд-шоу, тематические краеведческие уроки, — сказала Антонова.
Отметим, что первое занятие пройдет уже 5 сентября. Записаться можно по телефону 8 (495) 377-35-93 или отправив письмо на почту kuzeco@yandex.ru.
Парк «Кузьминки-Люблино» расположен по адресу Кузьминская, 10. (мю)
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