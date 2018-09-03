Мирей Матье получила в России мантию почетного профессора 

Французская певица Мирей Матье получила звание «Почетный профессор в сфере культуры» Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН), передает РИА «Новости».
Церемония награждения французской певицы прошла в РАН 3 сентября. Звание присвоено Мирей Матье с формулировкой «за выдающиеся достижения в развитии международных культурных связей, активную жизненную позицию, феноменальный музыкальный талант, оказывающий существенное влияние на формирование гуманитарного и гуманистического мировоззрения молодежи».
Действительный член РАН, академик Александр Чубарьян вручил Мирей Матье почетную мантию, а она поблагодарила собравшихся. «Да здравствует Россия, да здравствует Франция! Я очень горда сегодняшней наградой», — сказала певица.
Ранее французский шансонье Шарль Азнавур отменил несколько концертов из-за перелома.