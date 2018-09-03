В школах Петрозаводска отметили День знаний (Видео)

Три с половиной тысячи первоклассников сели за школьные парты Наша съемочная группа побывала на празднике в кадетском училище и в одной из муниципальных школ. Смотрим, как это было. Всех первоклашек — с праздником!