Ещё
В школах Петрозаводска отметили День знаний (Видео)
Далее:
Читайте также:
Найти
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Тесты
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Как женить холостяка
Мелодрама, Ромком
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
В школах Петрозаводска отметили День знаний (Видео)
Карельские вести
+
ещё 3
7 часов назад
Комментарии
Фото:
Петрозаводск говорит
Три с половиной тысячи первоклассников сели за школьные парты Наша съемочная группа побывала на празднике в кадетском училище и в одной из муниципальных школ. Смотрим, как это было. Всех первоклашек — с праздником!
По материалам:
ptzgovorit.ru
Читать ещё •••
Карельские вести: последние новости
Генсек ОПЕК поздравил российских нефтяников с профессиональным праздником
РЕН ТВ: от расследований до блокбастеров
В воскресенье в Петрозаводке впервые появятся хозяин и хозяйка воды
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ростоцкий хотел избавиться от Елены Драпеко
7
Мордюковой донесли о романе Тихонова с Дружининой
Тест: помните ли вы фильм «Собачье сердце»
Что стало с актёрами из фильма «Брат»
Жесткие финалы детских сериалов
2
Видео
02:39
О Мадонне снимут документальный фильм
Концерты
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
ТВ
02:45
5 кинопремьер осени, которые нельзя пропустить
Кино
03:48
Ремейки, которых никто не ожидал
Кино
10:23
Нелепые мифы о Disney, в которые все верят
Кино
04:10
Как киношники запугают вас на Хэллоуин
Кино
06:38
Жесткие финалы детских сериалов
ТВ
С детьми
02:58
Ростоцкий хотел избавиться от Елены Драпеко
Кино
00:47
Тизер фильма с Натали Портман появился в Сети
Кино
09:30
Разборки на кассе: эпатаж российских звезд
Концерты
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение