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В школах Петрозаводска отметили День знаний (Видео)
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В школах Петрозаводска отметили День знаний (Видео) 

Карельские вести + ещё 3 7 часов назад
Фото: Петрозаводск говорит
Три с половиной тысячи первоклассников сели за школьные парты Наша съемочная группа побывала на празднике в кадетском училище и в одной из муниципальных школ. Смотрим, как это было. Всех первоклашек — с праздником!
По материалам: ptzgovorit.ru
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